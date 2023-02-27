Названы главные минусы китайских автомобилей

Владельцы китайских автомобилей, как правило, отзываются о них с положительной стороны. За последние годы таким машинам достался современный дизайн, хорошая вместимость и неплохая проходимость, однако от ряда минусов «поднебесным» автопроизводителям избавиться пока не удалось.

Кузов

Первое, что можно записать в список недостатков продукции китайского автопрома, это не самый прочный кузов, который на заре появления таких машин отбил у покупателей желание их покупать. Первые завезённые в Россию «китайцы» изрядно подпортили репутацию автомобилей из «Поднебесной», как откровенно низкой антикоррозионной стойкостью, так и явным пренебрежением к современным стандартам безопасности.

Тем не менее, в последние годы китайским производителям удалось сделать существенных рывок в этих компонентах, но говорить о том, что они вошли в список лидеров по таким показателям, разумеется, пока рано.

Несогласованная работа двигателя и коробки передач

Если современные китайские автомобили и могут выглядеть как их западные конкуренты, причем порой даже превосходя их по этому параметру, то ехать их на том же уровне инженеры из КНР пока могут научить лишь в единичных случаях.

Этот минус чаще всего выражается в подёргиваниях на холодную и клевках при резком сбросе газа, а также длительной паузе при резком нажатии педали акселератора.

Ненадежная электроника

Многие китайские автомобили не могут похвастать наличием качественной проводки, так что выход из строя каких-нибудь разъемов и концевиков даже в новых машинах для их владельцев считается обычным делом.