На «АвтоВАЗе» начались «позитивные процессы»: стартовал выпуск машин с системой ABS

Компания «АвтоВАЗ» смогла решить вопрос с наличием блоков ABS на складах своего завода в Тольятти. Согласно инсайдерской информации, на предприятии происходят «позитивные процессы», говорящие о том, что в перспективе площадка сможет выпускать полностью комплектные машины.

Только на прошлой неделе тольяттинский завод собрал два пробных экземпляра бюджетника Lada Granta, оснащенного системой ABS. Под капотом таких машин были установлены как 8-клапанный, так и 16-клапанный двигатели, а накануне антиблокировочную систему получили еще как минимум шесть автомобилей с «шестнадцатиклапанником».

Предполагается, что массовый выпуск автомобилей Lada, оборудованных системой ABS, должен начаться в июне 2023 года. Тогда же компания надеется возобновить полноценное производство модели Granta с 16-клапанным мотором.

По информации источника, в данный момент на заводе в Тольятти ведется процесс испытаний так называемой Bexa. Кто выступил поставщиком системы ABS для Granta пока неизвестно, но в обновленной Lada Vesta NG производителем антиблокировочного блока выступает китайская фирма Kesens.

Напомним, автомобили Lada долгое время оснащались блоками ABS немецкой фирмы Bosch, которая ушла из России после февраля 2022 года. С тех пор российский автогигант занимался поиском поставщика электронных систем. Учитывая отсутствие альтернатив – основной акцент был сделан в пользу китайских компаний.

Что касается возвращения в Lada электронной системы стабилизации (ESP), то сроки появления таких машин в производстве пока не раскрываются. Тем не менее, в руководстве завода надеются, что это произойдет до конца 2023 года.