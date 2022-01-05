Зачем в автомобиле кнопка ESP OFF и когда ее нужно нажимать?

Современный автомобиль имеет множество самых разнообразных опций. Многие из них полезны и помогают спасти жизнь в экстренной ситуации. Одной из таких функций является ESP. Однако в некоторых машинах есть кнопки для ее отключения. Зачем это делать и в каких случаях нужно отключать ESP? Ответы на эти вопросы дает Daily-Motor.Ru.

Что такое ESP?

Это электронная система курсовой устойчивости автомобиля. Ее задача – сохранять траекторию машины, при возникновении заноса. Она появилась на основе ABS и имеет схожий принцип действия.

На каждом колесе автомобиля имеется датчик, который считывает частоту вращения колеса. Информация о скорости вращения передается на блок управления ABS/ESP. Кроме того, система собирает информацию о многих других параметрах, таких как скорость движения, поперечное ускорение при помощи специального датчика на кузове и угол поворота рулевого колеса.

При возникновении заноса, колеса начинают пробуксовывать, система мгновенно это видит и в зависимости от направления заноса, при помощи гидроблока АБС накачивает тормозную жидкость, притормаживая данное колесо. В этом и есть отличие от тормозной системы, когда заблокированное колесо, наоборот – растормаживается. После серии легких торможений, траектория автомобиля выравнивается и заноса удается избежать.

Когда система подключается в работу, водитель может ощущать легкие толчки и моргающий значок на панели приборов. В такие моменты чаще всего ограничивается подача топлива, или уменьшается угол открытия дроссельной заслонки.

Зачем и когда отключают систему курсовой устойчивости? (кнопка ESP OFF)

В одних случаях система действительно действует на пользу и спасает жизни, а в других – мешает водителю выполнить сложные маневры – к примеру, выбраться из сугроба или грязи. Дело в том, что ESP работает, как антипробуксовочная система и не дает машине буксовать ,что необходимо для движения по сложным участкам дорог. Чтобы вытащить застрявший автомобиль или проехать вне дороги, систему лучше отключить.

При нажатии на кнопку ESP Off, система стабилизации автомобиля отключится и не будет участвовать в остановке буксующих колес. При этом на панели приборов загорится соответствующая лампа, сигнализирующая о поломках ESP или о ее отключении.

После проезда сложного участка дороги или выезда из бездорожья на дороги общего пользования, чтобы не потерять управление на скользкой дороге с истему рекомендуется снова включить.