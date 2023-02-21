Раскрыты самые качественные автомобили – их советуют покупать в 2023 году

Вслед за антирейтингом, получившим название: «самые разочаровывающие автомобили 2022 года», аналитическое агенство «Consumer Reports» выложило на страницах своего официального сайта результаты другого исследования. В нем американская компания перечислила самые качественные автомобили.

Рейтинг был составлен на базе тестов, проводимых самой организацией, а также результатов опросов владельцев и краш-тестов.

Если в прошлом году на первой строчке машин, которые рекомендовались к покупке за их качество, находилась Subaru, то в 2023 ее заняла баварская марка BMW. Немцы обошли японцев всего на 2 балла – 81 против 79. В тройку лидеров вошел дочерний «БМВ» бренд Mini, у которого также оказалось 79 набранных очков.

Далее расположились: Lexus и Honda, набравшие в подсчетах аналитиков по 77 баллов, Toyota и Genesis – по 76 баллов, Mazda – 75 баллов, Audi – 74 балла и Kia – 73 набранных балла.

Наибольший скачок удался как раз корейской компании Genesis, которая смогла улучшить свою позицию в ТОП-е сразу на 12 строчек.

Что касается антилидеров, то они практически каждый год остаются неизменными. В 2023-м году самыми ненадежными машинами по версии «Consumer Reports» оказались автомобили брендов Land Rover (45 баллов), Jeep (46 баллов), Jaguar (52 балла), Alfa Romeo (51 балл) и Mitsubishi с результатом в 50 баллов.

Интересен еще один факт, касающийся компании Tesla, автомобили которой не славились качеством сборки. Похоже, что этой марке удалось решить проблемы в этом компоненте, поскольку на счету любимого автобренда Илона Маска оказалось сразу 66 баллов.