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Названы самые разочаровывающие автомобили 2022 года

От: Алексей Шмидт
2022 volkswagen atlas cross sport side view carbuzz 637769 1600

Как известно, покупка автомобиля является долгосрочным обязательством с многолетними платежами. Если машина своего владельца не устроила, сменить ее будет не только сложно, но еще и невыгодно. Аналитическое агенство «Consumer Reports» подготовило список самых разочаровывающих автомобилей, которые продавались в ушедшем 2022 году. Результаты своего исследования американская компания опубликовала только в феврале 2023-го. 

Аналитики, как и каждый предыдущий год, при составлении анти-топа основывались на опросах автовладельцев. Главным вопросом, который задавался покупателям машин в 2022 году, стал: «Приобрели бы вы этот же автомобиль снова?». 

В результате, рейтинг самых разочаровывающих автомобилей возглавил немецкий Volkswagen Atlas Cross Sport. В России этот автомобиль долгое время был известен под именем Teramont. Вновь купить эту модель согласились бы всего 38 процентов владельцев машин, которые ездят на них с 2022 года. 

На второй строчке в этом анти-рейтинге расположился еще один немец Mercedes-Benz GLB с результатом в 39% лояльных владельцев. 

Замкнул тройку автомобилей с наихудшими показателями удовлетворенности клиентов японский «паркетник» Infiniti QX50. Всего 40% опрошенных проголосовали за то, чтобы купить этот автомобиль снова. 

Nissan Altima и Kia Forte оправдали ожидания всего 51% владельцев. Чуть лучше результат оказался у кроссовера Nissan Kicks – его бы вновь приобрели 49 процентов автомобилистов. 

В список самых разочаровывающих автомобилей по итогам 2022 года также вошли: Volkswagen Taos (48%), Kia Seltos (48%), Jeep Compass (46%), Mercedes-Benz GLA (45%).

Источник:Consumer Reports

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