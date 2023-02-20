Раскрыты интересные подробности о новом кроссовере Duster 2023

Компания Renault анонсировала планы запуска третьего поколения кроссовера Duster к 2024-25 году, но есть определенная надежда, что автомобиль появится чуть раньше – в конце 2023-го.

Большинство подробностей о проекте сейчас, разумеется, держатся в секрете. Тем не менее, периодически в Сеть утекает свежая информация о новинке. Мы решили структурировать эти данные, собрав все, что известно на сегодняшний день о перспективной новинке компании Renault и ее суббренда Dacia.

Уже подтверждено, что кроссовер будет построен на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, которая также ляжет в основу нового 7-местного вседорожника Bigster.

С переходом в третье поколение Renault Duster должен увеличиться в размерах, а также предложить больше пространства для пассажиров в салоне. Если длина актуального «Дастера» составляет 4341 мм то у кроссовера новой генерации этот показатель может оказаться близок к 4500 мм.

Кроме того, на этот раз в «Рено» собираются задействовать в этой модели больше технологий, современный стиль и более совершенную отделку.

Как известно, модульная архитектура CMF-B ориентирована на будущее, так что она будет соответствовать как существующим, так и будущим нормам безопасности. Кроме того, эта «тележка» окажется способна поддерживать различные уровни электрификации, включая гибридные и EV силовые агрегаты.

Тем не менее, на первых порах поставляться новый Duster будет с бензиновым двигателем, а гибридные и электрические силовые агрегаты присоединятся к моторной линейке модели позднее.