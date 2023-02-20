Надежный кроссовер за миллион: раскрыт отличный вариант

Как известно, практически все подержанные кроссоверы, которые неизменно входят в рейтинги надежности, стоят немного дороже своих менее выносливых собратьев. Но это утверждение не касается по крайней мере одного представителя сегмента SUV родом из Румынии.

Речь идет о кроссовере Renault Duster, который в Европе продается под маркой Dacia. Благодаря идеальному соотношению цена/качество «Дастеру» удалось стать одним из бестселлеров компании «Рено» в России, а также «Дачия» в «Старом Свете».

Сейчас на российском рынке имея сумму в миллион рублей можно искать примерно 5-летнюю машину. За эти деньги покупателю такого Duster достанется автомобиль, оснащенный 2-литровым бензиновым мотором мощностью 143 лошадиные силы или полуторалитровым дизельным двигателем K9K на 109 «сил».

Но если есть желание сэкономить, то можно обратить свой взор на версию с базовым 1,6-литровым ДВС, выдающим 114 сил. Такие машины стоят еще дешевле – примерно на 100 тысяч рублей.

Спустя долгие годы эксплуатации ни один из этих силовых агрегатов не зарекомендовал себя как проблемный. Единственное, что необходимо иметь ввиду при эксплуатации дизельных машин, заправлять их лучше только на проверенных АЗС.

А что с трансмиссиями спросите вы? Автоматическая коробка передач «Дастера» всегда боялась перегрева, из-за которого из строя выходили соленоиды, поэтому лучшим выбором с точки зрения надежности считается механическая КПП.

Среди главных плюсов модели эксперты выделяют ее сверхпрочную подвеску, неплохую проходимость и недорогое содержание.