Посмотрите на идеальный «Запорожец», который оказался в США

В Сеть выложили фотографии из американского штата Калифорния. На снимках запечатлели хорошо известных на постсоветском пространстве автомобиль «Запорожец», который для США является настоящей редкостью, поскольку таких машин за океаном крайне мало.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Штатах зарегистрировано всего 15 экземпляров модели ЗАЗ-966. Это связано с тем, что экспорт таких автомобилей велся из СССР исключительно в Европу, а в США они стали попадать уже после развала «Союза», причем вместе с выходцами из стран соцлагеря.

Но куда интереснее тот факт, что подобные машины в Северной Америке стоят отнюдь недешево. Так, например, за восстановленные до первозданного вида автомобили в некоторых случаях просят от 20 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей), но никак не меньше 10 тысяч долларов (более 700 тысяч рублей).

Конкретно этот экземпляр также прошел процедуру реставрации и доведен до идеального состояния, а его кузов выкрасили в уникальный карамельный цвет. Его владельцем является выходец из Венгрии, который может похвастать наличием в своей коллекции в том числе восточногерманского Trabant.

Напомним, ЗАЗ-966 является ранней версией «Запорожца» второго поколения, сходившей с конвейера в период с 1966 по 1972 годы. Автомобиль комплектовался двигателем рабочим объемом 0,9-литра и мощностью 30 лошадиных сил, а также 1,2-литровым агрегатом с отдачей в 40 л.с. Максимальная скорость таких машин составляла 120 километров в час.

Показанный на фотографиях из США «Запорожец» оснащен «младшим» двигателем объемом 0,9-литра.