Назван большой новый кроссовер VW по цене Lada Vesta: возможно и такое

Фактически речь идет о кроссовере Skoda Karoq, не так давно продававшемся на российском рынке, но цену на который удалось сбить до 2 миллионов рублей. Название модели VW, которая поступает в Россию по параллельному импорту из Китая, назвали журналисты одного из крупнейших отечественных автомобильных изданий – «За Рулем».

Имя этому вседорожнику – Jetta VS5. Модель разрабатывалась специально для рынка «Поднебесной» и выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Спросите, что в нем от VW? Ответ – многое. По своим размерам автомобиль идентичен Skoda Karoq, которого на складах дилеров практически не осталось. Более того, цены на такие кроссоверы начинаются от 2 миллионов 600 тысяч рублей, тогда как за Jetta VS5 просят менее 2 миллионов – 1 миллион 990 тысяч рублей.

Разумеется, машина поставляется на российский рынок неофициально – ее ввозом занимаются дилеры в частном порядке.

Секрет относительно невысокой цены по сегодняшним временам Jetta VS5, которая близка к сумме, которую еще недавно просили за Lada Vesta NG, кроется в некоторых упрощениях.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на экономии на материалах отделки салона, а также более простых комплектациях по сравнению с тем же Skoda Karoq. Второе – «паркетник» оснащается популярными и недорогими в производстве моторами.

В конечном счете стартовый вариант Jetta VS5 – это 150-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Вот только привод может быть исключительно передним.