Duster для бездорожья: у кроссовера появилась новая версия

Одно время очень популярный в России кроссовер Duster, выпускавшийся на нашем рынке под брендом Renault, мог похвастать наличием множества версий от сторонних компаний. Правда не у нас, а в Европе и под маркой Dacia. Недавно в этом списке произошло пополнение. Собственный вариант «Дастера» представила немецкая фирма «Carpoint», специализирующаяся на продажах и обслуживании в Германии автомобилей бренда Dacia.

Новый вариант Duster ориентирован на эксплуатацию в условиях тяжелого бездорожья. Для того, чтобы румынский кроссовер не сильно выделялся в естественной для него среде обитания, кузов машины оклеили мелёным камуфляжем, а также дополнили его пластиковым обвесом.

Среди других внешних доработок по сравнению с обычным «Дастером» стоит выделить появление у кроссовера защитной дуги на переднем бампере, боковых подножек, а также массивного багажника на крыше и затемненных стекол.

Впрочем, пожалуй, самым главным в улучшении внедорожных характеристик стали не доработки по части дизайна, а установка на Duster полностью новых колесных дисков и покрышек.

Для варианта румынского вседорожника от немецкого ателье подготовили 16-дюймовые «катки», обутые в «зубастые» покрышки Insa Turbo Dakar 235/60. Новые колодки дополнили пружинами, позволяющими увеличить дорожный просвет кроссовера. При этом насколько клиренс машины стал выше разработчики не уточнили.

Под капотом новой версии Duster сохранилась прежняя 1,3-литровая турбочетверка мощностью 150 лошадиных сил, связанная с МКПП и системой полного привода. Список оснащения модели включил в себя: камеру заднего вида, систему подогрева сидений, информационно-развлекательную систему с навигатором, климат-контроль и многое другое.

Стоимость подготовленного к условиям бездорожья Duster составила 33 тысячи евро или около 2 миллионов 500 тысяч рублей.