7-местный Volkswagen Teramont из Китая уже в России: сколько он стоит?

До весны этого года компания Volkswagen продавала свой большой кроссовер в России, который поставлялся к нам из США. В нынешних обстоятельствах делать это стало невозможно, поэтому дилеры переориентировались на поставки по «параллельному импорту», а в качестве страны-источника был выбран Китай.

«Поднебесный» вариант Teramont 2023 модельного года уже добрался до России. Такие машины предлагает один из дальневосточных дилеров. И он несколько отличается от того, что продавался до недавнего времени в России официально.

За трёхрядный кроссовер с 2-литровым «наддувным» бензиновым мотором мощностью 220 лошадиных сил, 7-скоростной роботизированной трансмиссией и полным приводом в Росси просят 6 миллионов рублей.

За эти деньги дилер предлагает вседорожник в версии Exclusive, оснащенной 3-зонной климатической системой, адаптивным «круизом», системой кругового обзора, 20-дюймовыми колёсными дисками, кожаным салоном, передними сидениями с подогревом, а также функцией вентиляции и набором современных водительских помощников, включая «автопарковщика» и системы помощи при старте в гору и спуске с горы.

Внешне китайский Teramont отличается от кроссовера американского производства иным оформлением передней части кузова, где использовалась 2-уровневая оптика. Кроме того, определенную разницу можно заметить и в салоне.

В частности, у «китайца» сенсорный дисплей мультимедийной системы не интегрирован в переднюю панель, а установлен отдельно. А еще у «поднебесного» варианта Teramont иначе реализованы дефлекторы обдува, а центральный тоннель обладает компактным джойстиком трансмиссии.