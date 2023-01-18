Названы самые надежные автомобили возрастом до 10 лет: японцы в лидерах

Одним из наиболее важных факторов при выборе автомобиля, как правило, является его надежность. В конечном итоге именно он является определяющим в том, как часто владельцу придется посещать сервисный центр для ремонта своей машины. Чтобы помочь водителю сделать выбор в пользу той или иной модели различные аналитические агентства регулярно публикуют рейтинги надежности автомобилей.

На этот раз британская компания «Warrantywise» представила свежий ТОП надежности подержанных автомобилей. Эксперты этой фирмы изучили рынок подержанных автомобилей возрастом до 10 лет и отметили те модели, которые создают меньше всего проблем для своих владельцев.

В рамках данного исследования специалисты «Warrantywise» изучили около 131 тысячи сервисных файлов за 2021-2022 годы. В обработку попали исключительно автомобили возрастом до десяти лет, которые, в свою очередь, составляют значительную часть автопарка «Туманного Альбиона».

Оказалось, что компактные городские машины меньше всего ломаются и являются наиболее дешевыми в обслуживании. Эксперты пришли к такому выводу после рассмотрения заявок на ремонт и анализа стоимости работ.

По их мнению, это связано с отсутствием большого количества электроники и других сложных систем в вышеупомянутых субкомпактных и компактных моделях. Ниже опубликована десятка самых надёжных автомобилей по версии британского исследовательского агенства. Что интересно, в ней большая часть является продукцией японских брендов.

1 место: Honda Jazz;

2 место: Mazda 2;

3 место: Toyota Auris;

4 место: Mazda MX-5;

5 место: Toyota Aygo;

6 место: Kia Ceed;

7 место: Kia Rio;

8 место: Suzuki Alto;

9 место: Hyundai i20;

10 место; Peugeot 107.