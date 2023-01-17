Встречайте первый в мире бронированный Golf

На протяжении многих лет мы демонстрировали вам различные бронированные автомобили, включая внедорожники различных типов кузовов, лимузины и другие виды техники. Но Volkswagen Golf в этом списке является первым.

Хэтчбек, считающийся одним из самых популярных автомобилей во всем мире, был переделан компанией ArmorMax. Разработчик утверждает, что это первый Golf MK8 GTI с такой защитой.

Уровень баллистической защиты конкретно этого «Гольфа» – тип B4, что позволяет защититься от таких пистолетов, как Magnum 357, Magnum 44 и 9-мм пистолетов других типов.

При желании клиент сможет можно доплатить за защиту типа B7, которая позволит выдержать кузову немецкой 5-дверки обстрел пулями из оружия до седьмого калибра.

Новый уровень защиты добавил к весу автомобиля 180 фунтов (примерно 80 кг). Volkswagen Golf оснащается 241-сильным 2,0-литровым бензиновым двигателем и в конкретно этой модификации может похвастать разгоном до 100 км/ч (без брони) за 6,4 секунды.

Насколько увеличились эти цифры из-за роста массы в бронированной версии не уточняется, как и нет информации о стоимости такого пакета.

Зато в ArmorMax утверждают, что дополнительный уровень защиты можно использовать в абсолютно любом Golf, начиная с базовой модели и заканчивая топовой R.