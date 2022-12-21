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Названа недорогая иномарка за 350 тысяч рублей

От: Алексей Шмидт
иномарка за 350 тысяч рублей

Французские автомобили никогда не считались самыми надежными и беспроблемными, но в случае с конкретно этой машины ее репутацию на российском рынке подпортили капризные двигатели. Тем не менее, они все же оказались способны проработать примерно до 260-300 километров, что можно считать отличным показателем. 

Речь идет о модели Peugeot 308. С точки зрения техники этот автомобиль близок к Citroen C4. Официально на российский рынок 308-е поставлялись как в версии 5-дверный хэтчбек, так и универсал и кабриолет.

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С 2010 года выпуском хэтча занималось предприятие в Калуге, причем уже с адаптированной под местные условия подвеской и 120-сильным двигателем. Впрочем, уже спустя два года с начала производства его свернули из-за низких продаж. 

Среди достоинств Peugeot 308 на вторичном рынке журналисты издания «За Рулем» отмечают: заманчивые цены, начинающиеся с отметки в 350 тысяч рублей, стойкий к коррозии кузов, неплохую эргономику и удобный салон, а также интересный дизайн. 

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Что касается недостатков, то в их число вошли: низкая надежность основных агрегатов, а также множество небольших, но частых поломок. 

Наилучшим выбором на «вторичке» эксперты называют машины с 1,6- и 2-литровыми «дизелями», которые поставлялись на российский рынок под заказ. Более ресурсный 2-литровый мотор работает в паре с автоматической трансмиссией, тогда как менее объемный (1,6) – с роботизированной коробкой передач.  

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