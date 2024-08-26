Третье поколение Peugeot 208 станет на 100-процентов электрическим

Французский автопроизводитель Peugeot, как и все его конкуренты, стремится расширить свое присутствие в растущем сегменте электромобилей. Одним из грядущих пополнений в нем должен стать хэтчбек 208 нового поколения, который, как ожидается, полностью перейдет на электрическую тягу и будет нацелен на конкуренцию с моделью Renault 5 E-Tech. Французский портал «Automobile-magazine» не только показал, как может выглядеть эта новинка «Пежо», но и раскрыл о ней все известные подробности.

По мнению штатного дизайнера этого издания Дидье Рика, внешний вид третьей генерации 208-го ознаменует новый поворот в истории «львиного» бренда.

Машина сможет похвастать черной маской решетки радиатора, созданной на основе концепта Peugeot Iception, под которой расположится двухступенчатый «гриль». Дневные ходовые огни 5-дверки получат по три «клыка», а сами блоки фар аккуратно впишутся в вертикальные выемки в бампере, предназначенные то ли для охлаждения тормозов, то ли просто для более агрессивного стиля.

Силуэт 208 новой генерации сохранит пропорции актуальной модели с удлиненным, плоским капотом и жилистой задней частью, где будет реализовано уже приевшееся многим решение с так называемой «парящей крышей».

Западные инсайдеры уверяют, что в основу Peugeot 208 ляжет платформа STLA Small группы Stellantis (не путать с архитектурой STLA Smart, которую использует Citroen C3 и Fiat Grande Panda). Ни о каких 1,2-литровых бензиновых «турботройках» и даже гибридах не будет и речи – машину собираются продавать только в 100-процентной электрической модификации.

В программу войдут версии электромоторов на 136 и 156 лошадиных сил, а также вариант с отдачей около 200 л.с. для «заряженной» спецсерии.

Премьеру нового Peugeot 208 ждут в 2026 году.