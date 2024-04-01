Новый хэтчбек Peugeot E-205 бросит вызов Renault 5

Тренд на ретро-дизайн набирает обороты и больше не будет прерогативой компании Renault, ведь со следующего года еще один французский автопроизводитель приступит к реализации этого прибыльного кредо.

Peugeot готовит ответ своему земляку в лице Renault 5 выпуском собственного электрического хэтчбека, который, по слухам, назовут E-205. Как он будет выглядеть и чего от него ждать рассказали журналисты французского портала «Automobile-Magazine».

Машина будет вдохновлена своим предком, который продавался в 80-х годах прошлого столетия, но, разумеется, не в электрической версии. Судя по рендерам, выложенным независимыми дизайнерами из Франции, кузов машины сохранит ретро-черты, но будет приведен в современный вид.

Автомобиль обещает повторить габариты своего потенциального конкурента в лице Renault 5, так что его длина составит менее 4 метров.

В качестве платформы 5-дверка задействует архитектуру головного концерна Stellantis, но каким окажется запас хода модели и мощность пока остается только догадываться.

Премьеру справить новый E-250 собирается в ближайшие пару лет.