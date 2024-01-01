Новое поколение 7-местного кроссовера Peugeot показано на первых изображениях

В гамме французского автопроизводителя Peugeot автомобиль с индексом 5008 появился в 2009 году, но на тот момент машина была совсем не кроссовером, среднеразмерным минивэном.

В 2017-м автомобиль пережил модернизацию, превратившую его в SUV, а в 2020-м подвергся рестайлингу. Теперь на пороге находится полностью новое поколение 5008-го, которое должно возродить угасающий интерес к этой модели в Европе.

Независимые дизайнеры с портала «L’argus» опубликовали изображения, демонстрирующие возможный дизайн одной из главных французских новинок 2024 года, а также раскрыли о ней ряд подробностей.

Как пишет источник, машина будет представлена в марте, а в октябре обзаведется подключаемой гибридной версией и полностью электрической модификацией. Главными конкурентами для них станут модели Renault Espace и Kia EV9.

Автомобилю должен достаться в незначительной степени пересмотренный дизайн, который привнесет в его экстерьер лишь некоторые новые элементы, включая светотехнику и иную оконную линию. Тогда как основные изменения сосредоточатся в технической части кроссовера.

Машину построят на платформе STLA Medium от Stellantis Group. Ее длина составит более 4,7-метров, а колесная база будет равна примерно 2,9-метрам.

Благодаря этим габаритным показателям внутри сможет расположиться до семи человек, но у автомобиля будет и версия с пятью посадочными местами.

Дизельных двигателей в линейке нового 5008-го не будет. Для машины заявлено сразу два варианта гибридизации («мягкий» и подключаемый гибрид), а также полностью электрифицированная версия e-5008. Последнюю обещают представить в апреле этого года и начать ее продажи осенью.