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Уникальный Mercedes-Benz E 55 AMG с МКПП продажи дешевле Lada Granta Cross

От: Ростислав Архипов
E 55 AMG с МКПП

Все привыкли к тому, что уникальные автомобили стоят дорого, но порой это оказывается не так. Пример – выставленный на аукцион «Car and Bids» экземпляр Mercedes-Benz E 55 AMG, оснащенный механической трансмиссией. 

Речь идет о 4-дверке в кузове W210, который уникальным сделал сам владелец этой машины. Он заменил на своем седане стоковую 5-скоростную автоматическую трансмиссию на ручную коробку передач с шестью передачами и усиленным сцеплением. 

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Пробег автомобиля равен 147 тысячам 500 милям (около 240 тысяч километров). Несмотря на столь внушительную цифру, «Мерседес» неплохо сохранился. История автомобиля в базах не имеет ни одной записи о ДТП, кузов и салон выглядят аутентично, а комплектация – одна из самых дорогих.

В оснащение седана входят 18-дюймовые колесные диски Monoblock, навигация, мультиконтурные передние сиденья и деревянные элементы декора в интерьере. 

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Донором для трансмиссии E 55 AMG выступил Chrysler Crossfire, который был построен на той же платформе, что и Mercedes-Benz SLK начала 2000-х. Помимо нестандартной трансмиссии автомобилю достался новый дифференциал повышенного трения от компании Quaife Engineering, маховик LuK и сцепление Stage3. Кроме того, во время переделки седана ему потребовалась перенастройка электроники. 

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Приводит в движение седан заводской 5,4-литровый V8, выдающий 354 лошадиные силы и 530 Нм. Цена машины – 12 тысяч 500 долларов или около 780 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги в России сейчас можно купить новую Lada Granta Cross. 

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