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Mitsubishi начала продажи кроссвэна Delica D:5 для любителей путешествий

От: Алиса Шашкова
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Mitsubishi начала продажи кроссвэна Delica D:5 для любителей путешествий

Компания Mitsubishi приступила к продажам на родном для себя японском рынке новой модификации кроссвэна Delica D:5, которая предназначена для любителей путешествий. Речь идет о версии под названием Jasper. Ранее она уже входила в гамму модели, однако впоследствии была из нее исключена. Теперь же вариант для путешествий вернулся в линейку модификаций минивэна с кроссоверными характеристиками. 

Mitsubishi Delica D:5 остается одной из самых старых моделей в современной гамме японского автопроизводителя. Она выпускается практически без изменений с 2007 года. В основе кроссвэна лежит платформа Outlander первой генерации.

Объем салона модели составляет 4800 мм, что позволяет уместить внутри три ряда сидений. Компоновка кресел может быть как 7-местной, так и 8-местной. 

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Приводит в движение минивэн 2,3-литровый турбодизельный агрегат, выдающий 145 лошадиных сил и 380 Нм. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода с муфтой в приводе задней оси. 

Вариант Jasper, предназначенный для путешествий, внешне выделяется темной обивкой кресел, а также наличием деревянных вставок и рыжей пристрочки на сиденьях. 

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Снаружи распознать такую версию можно по характерным наклейкам на передних крыльях, а также силуэтам гор над проемом механизма сдвижных дверей. 

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Главными «фишками» нового исполнения Delica D:5 является водоотталкивающая обивка салона, красные брызговики, выполненные в спортивном стиле, а также фирменные аксессуары вроде специальных сеток в багажнике. 

Цены на минивэн в исполнении Jasper в Японии стартуют с отметки в 4 миллиона 400 тысяч йен или 1 миллион 900 тысяч рублей. 

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