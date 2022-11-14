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В Новосибирске каждый третий автомобиль уже является китайским

От: Михаил Романченко
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Журналисты издания «НГС» на примере Новосибирской области раскрыли информацию о том,  как быстро растет в России количество китайских автомобилей.

По итогам сентября в этом регионе уровень падения продаж новых машин составил 63,8%, тогда как месяцев спустя – в октябре – уже 70,9%. Тем не менее, автомобили продолжают покупать, правда речь идет в первую очередь о китайских моделях.

Согласно аналитической информации, собранной изданием, доля китайских автомобилей в общем объеме продаж в столице Сибири уже составляет 29,4%.

Таким образом, каждая третья машина в регионе, которая покупается новой в автосалоне, является китайской. Для сравнения, еще в сентябре этот показатель был равен 23 процентам.

В десятке самых популярных автомобилей сейчас половину из этого списка занимают модели «поднебесных» брендов. Речь идет о Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL. 

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