В Новосибирске каждый третий автомобиль уже является китайским

Журналисты издания «НГС» на примере Новосибирской области раскрыли информацию о том, как быстро растет в России количество китайских автомобилей.

По итогам сентября в этом регионе уровень падения продаж новых машин составил 63,8%, тогда как месяцев спустя – в октябре – уже 70,9%. Тем не менее, автомобили продолжают покупать, правда речь идет в первую очередь о китайских моделях.

Согласно аналитической информации, собранной изданием, доля китайских автомобилей в общем объеме продаж в столице Сибири уже составляет 29,4%.

Таким образом, каждая третья машина в регионе, которая покупается новой в автосалоне, является китайской. Для сравнения, еще в сентябре этот показатель был равен 23 процентам.

В десятке самых популярных автомобилей сейчас половину из этого списка занимают модели «поднебесных» брендов. Речь идет о Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL.