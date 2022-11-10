Одна Lada вошла в ТОП самых некрасивых автомобилей в мире

Как известно, красота понятие субъективное. Особенно это заметно, когда человек смотрит на поток автомобилей, проезжающих мимо него. Чаще всего большинство из них скучны и унылы, а также не вызывают каких-либо эмоций. Но какие именно машины можно назвать самыми непривлекательными? Этим вопросом задались американские журналисты из издания «CarsCoops».

Заокеанский онлайн-журнал попросил своих читателей назвать самые некрасивые современные автомобили, которые сейчас выпускаются во всем мире. Выяснилось, что самой уродливой машиной они считают как ни странно новый седан BMW 7-Series. Помимо него от баварской марки в этот антирейтинг также вошли: BMW iX и BMW M2.

Достаточно часто в комментариях упоминались и автомобили Toyota, а также Lexus. Речь идет о моделях Lexus LM и Toyota Prius.

Lexus LM

Не обошли американские автолюбители и родные для их автопрома машины. Так, например, критические замечания относительно внешности получили электромобили компании Tesla, а также внедорожник Jeep Grand Wagoneer и «батарейный» Cadillac Lyriq.

Но, что самое интересное, один из читателей издания вспомнил один автомобиль Lada, который своим дизайном вызвал у него чувство отвращения. Им оказался внедорожный хэтчбек Lada XRay Cross.

Тем паче, что «вазовская» пятидверка не выпускается еще с весны этого года и возобновлять ее производство российский автогигант из-за низкого спроса и уровня локализации не собирается.

Lada XRay и XRay Cross выпускались на «мультибрендовой» линии B0 главного предприятия «АвтоВАЗа» в Тольятти, который в следующем году начнет производство обновленной Lada Vesta.