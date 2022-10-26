В Тольятти начало производство детского электромбиля «Нивушка»

Пока компания «АвтоВАЗ» работает над тем, чтобы импортозаместить классическую «Ниву», в которой иностранных деталей итак относительно немного, параллельно в Тольятти стартует производство этого же внедорожника, но для детей. Машина получила название «НИВушкА» и представляет собой игровой электромобиль с открытым верхом.

Все кузовные детали и атрибутика машины выполнены с использованием оригинального дизайна внедорожника ВАЗ-2121 «Нива». Внешний облик автомобиля был разработан автомобильным художником Евгением Лобановым.

Электрический вездеход предназначен для игр как на улице, так и в помещениях. Управлять машиной могут дети от 4 до 8 лет, однако максимальный вес, который способна выдержать «НИВушкА» составляет 35 килограммов.

Приводит в движение игрушечный внедорожник электрический мотор на 250 Ватт, который способен разгонять машинку до скорости в 6 километров в час. Сам автомобиль способен двигаться как вперед, так и назад. Кроме того, в его оснащение вошли полноценные фары, система автоматического торможения, а также система аварийной остановки.

Игрушка оснащена безопасными свинцово-кислотными тяговыми батареями, позволяющими проезжать на игрушечной «Ниве» от 7 до 12 километров в зависимости от температурных условий на улице или в помещении.

Во сколько обойдется покупателям такая необычная версия Lada Niva, на которой смогут учиться ездить дети, уже известно. Стоимость машины составит с учетом доставки 33 тысячи 600 рублей, сообщает паблик «Lada Niva Documetary».