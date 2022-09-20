Страховщикам стало нечем ремонтировать автомобили

Страховым компаниям приходится отказывать потерпевшим в ДТП автовладельцам в ремонте их машин из-за дефицита запчастей. Решается эта проблема выплатой денег. Впрочем, порой для полноценного ремонта автомобиля их может не хватить.

Информацию о том, что страховые компании и станции техобслуживания столкнулись со сложностями с ремонтом автомобилей по автогражданке, раскрыли в ходе круглого стола по теме «импортозамещения в ОСАГО».

Как сообщают «Известия», технические центры, ориентированные на ремонт пострадавших в авариях автомобилей по ОСАГО, не успевают сделать это в течение 30 дней, как того требует закон.

Это приводит к тому, что страховщикам приходится заключать с владельцем пострадавшей машины дополнительное соглашение, чтобы избежать штрафов за срыв сроков, а вместо направления на ремонт выплачивать компенсацию деньгами. Тем не менее, этой суммы порой оказывается недостаточно для ремонта.

В ходе круглого стола страховые компании предлагают решить проблему с дефицитом запчастей и увеличением сроков ремонтов автомобилей по ОСАГО использованием подержанных деталей. Но такой шаг несет в себе сразу несколько рисков, включая снижение безопасности автомобилей и рост числа автоугонов, когда машины начнут массово разбирать на запчасти.

Более логичным выходом из ситуации видится внесение изменений в закон «Об ОСАГО», в рамках которого страховщикам расширят отведенный срок для ремонта автомобиля без штрафных санкций. По мнению экспертов, только этот шаг позволит избежать использования при ремонте машин по автогражданке б/у-запчастей.

Ранее в России назвали варианты как ускорить ремонт автомобилей по КАСКО. Одним из пунктов среди них оказался отказ от использование оригинальных деталей в пользу неоригинальных, имеющихся в наличии у дилеров.