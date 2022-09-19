Эксперт объяснил, как ускорить ремонт автомобиля по КАСКО

Ремонт машин по КАСКО с недавних пор происходит не так быстро, как было раньше. Причина – дефицит запчастей. Тем не менее, ускорить процесс замены деталей в поврежденном автомобиле все-таки можно. О них рассказал эксперт по страхованию Игорь Иванов.

Проблема с задержками в ремонте автомобилей по КАСКО связана в первую очередь с значительным увеличением сроков доставки необходимых для ремонта машины запчастей. Первое время страховые компании работали на складских запасах. После того, как те истощились, возникли сложности с ремонтом машин.

Помочь решить эту проблему должен был параллельный импорт, но пока он еще полностью не налажен, так что по каким-то отдельным запчастям сроки ожидания остаются очень большими.

По словам господина Иванова, ускорить ремонт автомобиля по КАСКО можно лишь в том случае, если владелец машины решит устанавливать не оригинальные детали, а аналоги, которые уже есть в наличии дилера.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, давший интервью изданию «Sputnik», собственник имеет полное право отказаться от такого варианта, но в таком случае ждать ремонта своего автомобиля ему придется несколько недель или месяцев.

Кроме того, владелец автомобиля имеет право самостоятельно заняться поиском отсутствующих в распоряжении дилеров деталей, однако в таком случае возникает проблема. Дилерский центр не сможет подтвердить качество таких запчастей. Впрочем, в каких-то нестандартных случаях порой клиенту и автосалону удается найти компромисс по этому вопросу.