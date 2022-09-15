Лада Нива 3 поколения: все подробности о перспективной новинке «АвтоВАЗа» 

Проект внедорожника Лада Нива 3 поколения стартовал несколько лет назад. С тех пор он успел неплохо продвинуться вперед и, по слухам, даже дошел до стадии сформированной концепции и дизайна. Впрочем, с недавних пор о третьей генерации Niva на «АвтоВАЗе» предпочитают не говорить. И на это есть определенные причины.

Внедорожник проектировался на платформе Renault CMF-B, которая в будущем должна была лечь в основу всех новых Lada. Тем не менее, в начале этого лета французский автогигант вышел из сотрудничества с российским автопроизводителем, поэтому к перспективам проекта оставались вопросы.

Тем не менее, не так давно руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил, что несмотря на уход Renault «АвтоВАЗ» продолжит работать с архитектурой CMF-B, однако сама платформа переживет определенную модернизацию.

Тот факт, что «вазовцы» не отложили «Ниву-3» в долгий ящик также подтверждает недавний патент ряда деталей интерьера этой модели. Речь идет о декоративном канте передней панели, который будет обрамлять комбинацию приборов и дисплей мультимедии, а также о салонных дефлекторах обдува.

Но если изначально предполагалось, что Niva переживет долгожданную смену генерации в конце 2024 года, то теперь рассчитывать на это не приходится. По всей вероятности, реализация проекта с учетом всех «подводных камней» затянется на более длительный срок.

О технической стороне модели пока говорить что-то определенное сложно. По всей вероятности, от изначально запланированных для новинки моторов Renault на «АвтоВАЗе» откажутся в пользу собственных двигателей. Предварительные габариты внедорожника уже известны: длина должна составить примерно 4280 мм, а размер колесной базы будет равен 2600 мм.

В последствии для новой Niva планировалась удлиненная модификация Grand Niva, которая могла дебютировать в 2025 году. Как и в случае, с классическим «коротким» вариантом ее премьера может состояться несколько позже, чем изначально предполагалось.