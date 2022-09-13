«АвтоВАЗ» будет использовать платформу Renault CMF-B для новых моделей Lada

Несмотря на то, что компания Renault прекратила сотрудничество с компанией «АвтоВАЗ», отказываться от перспективной французской платформы CMF-B, которая должна была в будущем лечь в основу всех Lada, российский автогигант не намерен.

Эту информацию подтвердил руководитель тольяттинского автопроизводителя Максим Соколов, принявший участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

По словам топ-менеджера, новая платформа ляжет в основу целого семейства нового поколения Lada Granta, которое, по слухам, получит другое название. В него войдет как седан, так и универсал, а также кросс-модификация.

Вместе с тем, глава «АвтоВАЗа» отметил, что в нынешнем виде платформа CMF-B компании не подойдет, поэтому ей предстоит пережить процедуру модернизации, которой займутся непосредственно инженеры российского концерна. В качестве двигателей для новой модели Lada будут использоваться исключительно отечественные агрегаты.

Напомним, первая информация о готовящемся проекте «новой Гранты» появилась еще в начале прошлого года. С тех пор проект дошел до стадии с технологической проработкой, а также адаптации под серийное производство.

Кузов такого автомобиля впервые «засветился» около полугода назад, а в середине этого лета выяснилось, что с конвейера сошло несколько десятков прототипов новой модели, один из которых даже отправили на тестовые испытания на «вазовский» полигон неподалеку от села Сосновка. С тех пор никаких сведений о том, на какой стадии находится проект, не было.