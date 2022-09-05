Сделки по продаже машин в РФ стали менее прибыльными

Выручка дилеров с продажи новых и подержанных автомобилей в России с февраля 2022 года сократилась в 2-4 раза. Об этом стало известно агенству «Коммерсантъ», собравшему статистику с российских автосалонов.

Главной причиной падения заработков шоу-румов называют дефицит машин в стране, и, соответственно, проблемы с системой trade-in, а также сокращение предложения подержанных автомобилей.

Как отмечает источник, самым прибыльным для российских автомобильных дилеров месяцев в 2022 году оказался март. Причем основную маржу им принесли премиальные модели (от 6 миллионов рублей) – 28% и бюджетные (до 500 тысяч рублей) – 27 процентов.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о продажах новых автомобилей в России. В июле дилеры реализовали на нашем рынке 32 тысячи 412 новых легковушек и коммерческих машин, что оказалось на 74,9% ниже, чем было зафиксировано годом ранее.

При этом за первые 7 месяцев 2022 года продажи новых машин в стране сократились на 60,5 процента – до 368 тысяч 850 единиц. Основная причина таких низких показателей кроется в нехватке машин у дилеров.

Напомним, большинство иностранных автомобильных компаний, за исключением китайских, с марта 2022 года приостановили поставки и выпуск в России новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.