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Сделки по продаже машин в РФ стали менее прибыльными

От: Михаил Романченко
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Выручка дилеров с продажи новых и подержанных автомобилей в России с февраля 2022 года  сократилась в 2-4 раза. Об этом стало известно агенству «Коммерсантъ», собравшему статистику с российских автосалонов. 

Главной причиной падения заработков шоу-румов называют дефицит машин в стране, и, соответственно, проблемы с системой trade-in, а также сокращение предложения подержанных автомобилей. 

Как отмечает источник, самым прибыльным для российских автомобильных дилеров месяцев в 2022 году оказался март. Причем основную маржу им принесли премиальные модели (от 6 миллионов рублей) – 28% и бюджетные (до 500 тысяч рублей) – 27 процентов. 

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о продажах новых автомобилей в России. В июле дилеры реализовали на нашем рынке 32 тысячи 412 новых легковушек и коммерческих машин, что оказалось на 74,9% ниже, чем было зафиксировано годом ранее. 

При этом за первые 7 месяцев 2022 года продажи новых машин в стране сократились на 60,5 процента – до 368 тысяч 850 единиц. Основная причина таких низких показателей кроется в нехватке машин у дилеров. 

Напомним, большинство иностранных автомобильных компаний, за исключением китайских, с марта 2022 года приостановили поставки и выпуск в России новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. 

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