Названы 10 популярных запросов самых быстрых автомобилей в Google

Издание Daily-Motor.ru со ссылкой на британский страховой портал «Confused» публикует исследование, в ходе которого аналитики назвали самые популярные запросы в поисковике Google в категории самых быстрых автомобилей в мире. В основу анализа издания легла информация из самой популярной на планете поисковой машины за последние 12 месяцев.

Первая строчка в этом рейтинге досталась Audi R8. За год его искали 22 миллиона 530 тысяч раз. Строчкой ниже расположился Lamborghini Urus с результатом в 20 миллионов 60 тысяч поисков, а тройку замкнул BMW i8 – 18 тысяч 430 поисковых запросов, полученных Google за 12 месяцев.

Далее идут: Toyota Supra – 17 миллионов 260 тысяч запросов, Ford Mustang – 16 миллионов 650 тысяч запросов, Nissan GT-R – 15 миллионов 540 тысяч запросов, Porsche 911 – 15 миллионов 480 тысяч запросов, Lamborghini Aventador – 11 миллионов 555 тысяч запросов, Bugatti Chiron – 10 миллионов 980 тысяч запросов и Lamborghini Huracan – 8 миллионов 400 тысяч запросов в Google.

В подборке по автомобильным компаниям чаще всего пользователи мирового интернета искали модели Lamborghini. На долю этого итальянского автопроизводителя пришлось более 58 миллионов 155 тысяч 700 запросов.

Более, чем в два раза меньше пользователи Сети искали автомобили BMW – 26 миллионов 753 тысячи раз. Тройку по этому показателю замкнула Ferrari с 25 миллионами 352 тысячами 990 запросами в популярном поисковике за год.