Эксперты J.D. Power перечислили лучшие автомобили из Китая

Аналитики компании J.D. Power завоевали известность благодаря частым исследованиям в области автопрома, в ходе которых назывались как лучшие, так и худшие автомобили в одной из категорий или же стран.

На этот раз отметиться решило китайское подразделение этой фирмы, которое выявило «поднебесные» модели с лучшими характеристиками, исполнением и компоновкой. Редакция Daily-Motor.Ru ознакомилась с этим рейтингом, выделив те машины, которые продаются не только в КНР, но и на российском рынке.

В подготовке результатов исследования использовались отзывы реальных владельцев тех или иных моделей, представленных на «поднебесном» рынке. В опросе приняли участие группу собственников, которые эксплуатируют машину не менее 2 месяцев и не более 6 месяцев. Им предложили дать оценку своему автомобилю по ряду параметров, которые включают в себя: внешний облик, эргономику, безопасность, динамику, расход топлива и многое другое.

В конечном счете аналитики J.D. Power вывели для каждой из модели средний балл, максимальное число которого равно 1000.

Если взглянуть на рейтинг с точки зрения российского рынка, то первое место в нем досталось компании Geely, набравшей 731 балл. Также представленная у нас Chery заняла пятую строчку с результатом в 726 баллов, а Haval – 725 баллов. В ТОП-10 также вошли: Changan (719 очков) и Hongqi (715 очков). Последний очень скоро выйдет в официальную продажу в РФ.

Что касается отдельных сегментов и моделей, то в категории лучший бюджетный седан первая строчка досталась Chery Arrizo 5 Plus (его привезут к нам в 2023-м), лучшей среднеразмерной 4-дверкой назвали Geely Preface (она продается в Белорусии и может добраться до России), а самым хорошим кроссовером стал Chery Tiggo 8 Pro.