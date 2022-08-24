ДомойАвтоновости сегодняЦены на автомобили в России «выходят из отпуска». Первой стала Lada

Цены на автомобили в России «выходят из отпуска». Первой стала Lada

От: Алексей Шмидт
foto granta drive active 01

Начало и середина лета ознаменовалось в России неожиданной остановкой роста цен на автомобили. Впрочем, продлилось это недолго и уже в августе это затишье нарушила Lada. 

Стоимость машин российской марки прибавила в определенных подверсиях и комплектациях. Так, к примеру, оспортивленная модификация Drive Active, оснащенная мотором мощностью 90 лошадиных сил, прибавила в стартовой версии Classic 22 на 5 тысяч рублей (теперь она стоит от 810 тысяч рублей), а более оснащенное исполнение Comfort 22 прибавило сразу 44 тысячи – до 892 тысяч рублей. 

lada granta drive active2

При этом цены на более доступные «Лада Гранта» в упрощенной версии Classic 22 остались прежними, стартуя с отметки в 678 тысяч рублей.

Вместе с тем, увеличилась цена всех Lada Largus, которые стали дороже на 65 тысяч рублей и теперь стоят от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Что интересно, сейчас в распоряжение дилеров Lada отправляются «Ларгусы», выпущенные ограниченным тиражом из 1800 машин.

756493997332839 1

Причем в этом году, скорее всего, новых партий уже не будет, поскольку «АвтоВАЗ» бросил все свои мощности на перенос из Ижевска в Тольятти производства Lada Vesta. 

По информации источников, близких к руководству «АвтоВАЗа», возобновить выпуск Largus в этом году же не получится. В качестве ориентировочных сроков перезапуска производства модели называют январь 2023 года.

Что интересно, именно «Ларгус» стал рекордсменом в линейке тольяттинского автогиганта по масштабам подорожания в 2022 году. Как пишет «Автостат», универсалы и фургоны этой модели выросли в цене почти в 1,5 раза – с 830 до 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

4 КОММЕНТАРИИ

  1. Вот это успех, подорожпние в полтора раза((( вот это успешная работа !!!((даешь двух-трехкратное повышение до конца года!!

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

В Сети показали плавучий дом. Он стоит 85 млн рублей

Лодки-хаусботы бывают разных форм и размеров, от простых, нуждающихся в тщательном уходе, до плавучих дворцов, оборудованных по последнему слову техники. Этот элегантный хаусбот на...

Российский рынок новых автомобилей восстановится не раньше 2024 года

В РФ набирает популярность частный ввоз машин из Китая

Автовладельцы в РФ назвали основные недостатки китайских машин

Hyundai Grandeur 7 поколения: появилось первое фото интерьера

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+