«АвтоВАЗ» может не успеть перезапустить Lada Largus в 2022 году

Компания «АвтоВАЗ» формально уже возобновила выпуск автомобилей Lada Largus. В июле с конвейера в Тольятти начали сходить универсалы и фургоны, на которые удалось насобирать комплектующие. Впрочем, тогда речь шла исключительно об ограниченном тираже, который будет состоять всего из 1800 машин. Тогда как полноценный перезапуск состоится позже, но когда именно?

Согласно информации, опубликованной пабликом «Нетипичный АвтоВАЗ», который ссылается на собственные источники внутри компании, Lada Largus вряд ли успеет встать на конвейер до конца 2022 года. Причина этого кроется в масштабных планах по переносу производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти.

Ресурсы компании сейчас тратятся в своей массе исключительно на эту процедуру, поэтому наиболее реалистичным сроком полноценного возобновления выпуска «Ларгусов» специалисты завода считают январь 2023 года.

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» нашла поставщика для Lada Largus блоков ABS, которые исчезли со складов комплектующих автопроизводителя после ухода из России немецкой компании Bosch. В будущем универсалы и фургоны российского автопроизводителя, а также другие модели Lada будут комплектоваться антиблокировочной системой китайской фирмы Trinova. Однако не обошлось проблем и с ними.

ABS «поднебесного» производства работали на «Ларгусах» некорректно, что заставило компанию пересмотреть их программное обеспечение. После того, как неполадки были устранены, антиблокировочные системы установили в уже собранные автомобили и отправили их в распоряжение дилеров.