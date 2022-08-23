Официальный старт продаж Niva Travel 2022 запланирован на 28 августа

В середине августа стало известно, что компания «АвтоВАЗ» приступила к серийному производству внедорожников Lada Niva Travel 2022, которые не сходили с конвейера с весны этого года. Теперь же выяснилось, когда стартуют официальные продажи таких автомобилей.

Согласно информации, раскрытой рядом дилерских центров Lada, реализация так называемых «антикризисных» Lada Niva Travel 2022 стартует уже 28 августа.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что упрощать оснащение таких внедорожников не планируется. Тем не менее, если верить сведениям инсайдеров, сейчас «АвтоВАЗ» собирает «Нивы Тревел» без блока ABS, комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и с российскими ремнями безопасности.

Кроме того, специальные Niva Travel получили вместо прежнего рулевого колеса старый 4-спицевый руль, аналогичный тому, который ранее достался упрощенной Lada Granta в комплектации Classic 22.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «АвтоВАЗа», самой дешевой версией Lada Niva Travel на сегодняшний день является модификация Classic, в оснащение которой входит водительская подушка безопасности, электропривод и обогрев зеркал, аудиоподготовка и 15-дюймовые стальные колесные диски. За такие внедорожники просят от 1 миллиона 66 тысяч 900 рублей.

По всей вероятности, новое исполнение внедорожника, как и в случае с Granta и классической Niva, также получит название Classic 22 и окажется дешевле предыдущей самой бюджетной версии. Но насколько, пока неизвестно.