«АвтоВАЗ» ищет автоматическую трансмиссию для Lada в Китае

Компания «АвтоВАЗ» может начать комплектовать свои автомобили автоматической трансмиссией китайского производства. Сейчас в качестве АКПП автомобили Lada используют вариаторы японской фирмы Jatco, однако руководство автогиганта такая ситуация не устраивает и они уже ищут более надежного нового поставщика.

Вместе с тем, компания рассматривает сразу несколько вариантов конструкции автоматической коробки передач – как классические гидротрансформаторные коробки, так и бесступенчатые вариаторы.

В планы «АвтоВАЗа» входит выход через три года на производство 60 процентов своих автомобилей с автоматической трансмиссией. Причем получить ее должны все модели Lada за исключением внедорожников Niva.

Впрочем, даже несмотря на то, что будущий производитель АКПП для автомобилей «АвтоВАЗа» будет находиться в Китае, это совсем не значит, что модели Lada будут непременно комплектоваться китайской коробкой передач.

Дело в том, что большинство производителей трансмиссий в Китае занимается выпуском агрегатов по лицензиям тех же японских, европейских и американских компаний. По информации издания «Drom», для «вазовцев» приоритетным вариантом является адаптация европейской трансмиссии, которая локализована в «Поднебесной».

Кроме того, сообщается, что в списке кандидатов для использования на автомобилях Lada значится даже современный восьмидиапазонный гидротрансформатор.

«АвтоВАЗ» прекратил производство автомобилей с автоматической коробкой передач еще этой весной. До остановки выпуска машин с такой трансмиссией единственными «автоматами» в линейке компании был вариатор и 4-скоростной гидротрансформатор японской компании Jatco. Первый работал в паре с японско-французским мотором рабочим объемом 1,6-литра, а второй – с «вазовским» двигателем аналогичного объема с индексом «21126».