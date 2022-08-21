Автоэксперты назвали автомобили, которые не ржавеют

Коррозию часто называют растянутой во времени гибелью автомобиля. Существуют способы замедлить этот процесс, однако в случае некоторых моделей эти способы только отсрочивают неизбежное. Но ряду автомобилей этот естественный химический процесс, происходящий с металлом, нипочём. И сегодня речь пойдет как раз о них.

Редакция Daily-Motor.Ru провела собственное исследование, в ходе которого попросила сотрудников малярных автомастерских назвать самые стойкие к появлению ржавчины автомобили. Вот что из этого вышло.

На первой позиции в списке самых крепких к появлению рыжиков кузовов по отзывам мастеров-жестянщиков расположился Audi A6 в кузове C6 (2004-2011 годы выпуска). Автомобиль выделяется на фоне остальных прочной структурой лонжеронов и подрамников.

Кроме того, немцы проделали немаловажную работу, защитив от ржавчины самые уязвимые места этой модели – площадки в районе задних колесных арок.

Строчку ниже занял шведский Volvo S80 второй генерации (2006-2016 годов выпуска). Кузова таких седанов проходили процедуру тщательной оцинковки, а качественная их окраска на заводах и идеальные зазоры привели к тому, что эта четырехдверка является одной из самых устойчивых к появлению ржавчины автомобилей на российском вторичном рынке.

Третье место в этом ТОП-е зарезервировал за собой седан Toyota Camry в кузове XV40 (2006-2011 годы). Как известно, с окраской кузовов у японцев всегда дела шли не очень. Впрочем, благодаря отличной оцинковке в «сороковке» ржавеет практически все, но не сам кузов.

Чуть меньше позитивных отзывов от специалистов малярных автосервисов мы получили на Mercedes-Benz S-Class W221 (2005-2013 годы). Этот автомобиль, в отличие от той же Camry, может похвастать превосходным качеством окрашивания и тщательной антикоррозионной обработкой кузовных панелей.

Но расположиться в этом рейтинге выше ему помешала склонность к появлению «рыжиков» рядом с точками крепежа кузовных элементов, а также страдающие от пескоструя хромированные элементы экстерьерного декора.

Замкнул ТОП самых нержавеющих автомобилей на российской «вторичке» BMW 5-Series в кузове E60 (2003-2010 год). Баварцы красили этот седан практически идеально, а также хорошо защищали его от появления ржавчины антикором. Тем не менее, от незначительных проблем это его не уберегло.

Главным уязвимым местом для появления «жучков» эксперты в этой области назвали стыки алюминиевых деталей со стальными элементами кузова.