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Автоэксперты назвали самые быстро гниющие автомобили в России

От: Алексей Шмидт
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Коррозия – одна из главных проблем, с которыми может столкнуться владелец автомобиля. Победить её часто оказывается дорого, причем настолько, что нередко автовладельцам приходится тратить на устранение ржавчины даже больше, чем стоит сама машина.

Эксперты Daily-Motor.Ru на основе информации, собранной от сотрудников кузовных мастерских, назвали тройку машин на российском вторичном рынке, которые хуже остальных сопротивляются разрушению металлов и сплавов в результате их воздействия с окружающей средой.

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Лидером этого ТОП-а по отзывам мастеров-жестянщиков является внедорожник «УАЗ Патриот». До 2018 года ржавчина в таких машинах обнаруживалась буквально везде.

Впрочем, после перехода компании на американскую технологию и катафорезный грунт нового поколения компании PPG этот бич российского вездехода удалось сократить в два раза, но полностью проблему это, к сожалению, не решило. 

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Строчкой ниже расположился представитель китайского автопрома – кроссовер Lifan X60, который для России собирали на заводе Derways в Черкесске. Предприятие славилось нестабильным качеством сборки, которое усугубляло врожденную болезнь X60-го – склонность к появлению ржавчины.

Так, по словам специалистов кузовных сервисов, владельцы Lifan X60 часто жаловались на то, что кузова их машин зацвели по кругу всего за 2 года эксплуатации. 

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Замыкает тройку моделей с самой низкой антикоррозионной стойкостью Daewoo Nexia. Несмотря на изначальные проблемы с некачественным антикором автомобилю удалось продержаться на конвейере достаточно долго – с 1996 до 2016 года. Не решили их и с парой рестайлингов.

Кузов, лишенный оцинковки, начинал покрываться ржавчиной с ужасающей скоростью. Как отмечают кузовные мастера, с которыми удалось побеседовать нашему изданию, уже спустя пару лет с начала эксплуатации владельцы «Нексий» сетовали на сквозные дыры в задних арках, нижней части дверей, а у некоторых машин и вовсе отваливались пороги. 

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