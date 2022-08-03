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«АвтоВАЗ» хочет начать выпуск в Ижевске новой Lada: подробности

От: Алексей Шмидт
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Пока завод «АвтоВАЗа» в Тольятти продолжает хоть и частично, но работать, предприятие в Ижевске по-прежнему находится в простое, а его сотрудников занимают на сторонних работах, не связанных с их предыдущей деятельностью. Возобновление производства единственной модели, которая собиралась на этой площадке (Lada Vesta), уже не рассматривается. «Вазовский» флагман вскоре переедет в Тольятти. Но его место в Ижевске долго пустовать не будет.

Закрывать предприятие Lada-Ижевск «АвтоВАЗ» не планирует. Согласно новому антикризисному плану, завод может начать выпуск новой модели Lada, название которой пока не называется.

По всей вероятности речь идет об электрической версии универсала Lada Largus, упрощенная версия которого уже встала на конвейер в Тольятти. Ранее именно о ней говорили сотрудники завода в официальном письме к главе государства. 

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Правда к такому варианту, судя по всему, они сами отнеслись скептически, посетовав на то, что продажи электромобилей в стране являются крайне невысокими, а семейные люди из регионов, которые покупают «Ларгусы», попросту не смогут их заряжать вовремя из-за отсутствия инфраструктуры для электрокаров. 

Что касается других мер поддержки предприятия в Ижевске, то на его площадке планируется запуск производства неавтомобильной продукции, а также наладка выпуска компонентов (стальных штампованных и пластиковых формованных), которые в перспективе должны помочь в импортозамещении.

Сроки начала сборки в Ижевске новой Lada, а также превращения завода в так называемый технопарк, «АвтоВАЗом» пока не обозначены. 

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