Электрический Lada e-Largus показали на первом изображении

В конце прошлого месяца в Сети появилась информация о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует занять площадку в Ижевске, которая ранее выпускала автомобили семейства Vesta, новой моделью. Подробностей о ней не было, однако ходили слухи, что речь идет об электрической версии Lada Largus. Накануне они подтвердились.

Толяттинский автогигант выложил в открытый доступ первое изображение электрического «Ларгуса», который, судя по соответствующей надписи на одном из бортов кузова, будет называться e-Largus.

Вместе с фирменной картинкой появились и предварительные характеристики этой модели. Автомобиль планируют выпускать как в пассажирской, так и грузовой модификациях. Согласно заявленной компанией информации, запас хода электрического Largus составит до 250 километров в коммерческом варианте и 350-400 километров в пассажирском.

В качестве основы для электрической модели выступит обычный Largus с ДВС, который пока «АвтоВАЗ» собирает ограниченным тиражом. Наибольшая часть компонентов силовой установки новинки расположится под капотом, а остальную разместят в задней части кузова.

Другая интересная деталь, которую раскрыли на презентации новинки – наличие у нее электроусилителя рулевого управления, ранее использовавшегося в модели Lada XRay Cross.

Подробностей о тяговых аккумуляторах электро-Ларгуса пока нет, но, по всей вероятности, речь идет о никель-кобальт-магниевой или литий-железно-фосфатной батарее.

Первые ходовые прототипы e-Largus должны сойти с конвейера в Ижевске в 2023 году. Выпускать на этом предприятии их планируют по методу полного цикла (со сваркой и окраской кузовов).