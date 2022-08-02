У Lada Vesta NG появился первый владелец: «АвтоВАЗ» об этом может не знать

О планах «АвтоВАЗа» начать продажи обновленной Lada Vesta NG стало известно еще в июле, причем от неофициальных источников. С тех пор реформенные «Весты» из первой партии, собранные до февральских событий, успели добраться до большинства российских дилеров Lada, но каждому автосалону досталось максимум по несколько машин (партия состояла из 800 единиц, которые поделили на 300 дилеров). А сегодня выяснилось, что новые «Весты» уже продаются.

«АвтоВАЗ» начал тихой сапой продавать Vesta NG, что подтверждает паблик «Lada Vesta клуб», опубликовавший фотографию перого владельца обновленной модели. Вот как он прокомментировал приобретение машины:

«Я завтра или послезавтра забираю SW Cross NG. Сегодня на нее ставили сигналку, им пришлось спеца с Renault звать, так как там все «реношное». За машину отдал неприлично много. 1 миллион 950 тысяч рублей с допами. Это уже с вычетом компенсации по госпрограмме».

Скриншот со страницы паблика lada_vesta_club

Примечательно, но официальный старт продажам новой Vesta NG «АвтоВАЗом» пока не дан. Не исключено, что реализация конкретно этого экземпляра новой «Весты» покупателю является личной инициативой самого дилера и не согласована с головной компанией.

Ранее в Сети появилась информация о том, что рекомендованная цена на седан Vesta NG Luxe с двигателем 1,6 мощностью 106 лошадиных сил и МКПП может составить минимум 1 миллион 630 тысяч рублей, а за универсал с вариатором и 113-сильным мотором завод будет просить от 1 миллиона 815 тысяч рублей.

До конца года в продажу должна поступить еще одна партия новых «Вест» в количестве 240 штук, которую планируют собрать из складских запасов комплектующих, созданных до остановки завода в Ижевске, после чего будет взята пауза. Полноценное возобновление выпуска «вазовского» флагмана запланировано на первую половину 2023 года.