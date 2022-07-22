Продажи лимитированной партии Lada Vesta NG начнутся в ближайшее время

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту продаж обновленного семейства автомобилей Lada Vesta, получивших к названию приставку NG. Речь идет о машинах, выпущенных ограниченным тиражом до приостановки конвейера автозавода в Ижевске, который сейчас находится в простое.

По информации издания «Лада.Онлайн», ссылающегося на одного из представителей дилерской сети Lada, суммарно на всех дилеров отечественного бренда в России (их на сегодняшний день насчитывается порядка 300) будет отгружено около 800 единиц Vesta NG. Таким образом, в теории каждый дилер сможет получить в свое распоряжение по 2 машины. В число лимитированной партии войдут не только обычные седаны и универсалы, но и Cross-версии этих кузовов.

Как отмечает источник, весь ограниченный тираж Vesta NG придется на автомобили средних вариантов оснащения (Comfort+ и Luxe). Машин в базовой и «топовой» модификации в распоряжении дилеров не появится.

Цены на новые «Весты» планируют объявить до конца июля. Примерно в эти же сроки дилеры начнут предлагать поступившие к ним автомобили.

Что касается полноценного возобновления производства автомобилей Lada Vesta, то оно намечено на 2023 год. Причем речь идет как об машинах текущей генерации, так и о моделях «NG» (так называемое «новое поколение»).

Не ясно пока только одно: на какой площадке продолжится выпуск «Вест» – ижевской или тольяттинской. Первая находится в простое еще с этой весны и по меньшей мере будет оставаться в таком положении до конца года. Ходят слухи о том, что «АвтоВАЗ» может перенести производство Vesta в Тольятти, однако руководство российского автогиганта их упорно опровергает.