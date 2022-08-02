Иностранцы назвали худшие советские автомобили

Когда речь идет о люксовых автомобилях, последнее, что приходит в голову, это Советский Союз. Будучи коммунистической державой основная часть ресурсов и средств СССР инвертировалась в армию, тогда как высококлассные автомобили, предназначенные для масс, в приоритет не входили.

Все это привело к тому, что многие советские автомобили были построены по принципу «как можно дешевле», игнорируя такие вещи, как безопасность и комфортабельность. Эксперты канадского издания «HotCars» подготовили статью, в которой назвали худшие модели советского автопрома.

На первой строчке в этом анти-ТОП-е расположился ВАЗ-1111 «Ока», разработанный «Волжским автозаводом». Автомобиль начал сходить с конвейера с 1987 года, но зарекомендовал себя как модель с хрупким кузовом, способным развалиться даже при легком контакте с припаркованной машиной.

На второй позиции в рейтинге худших оказалась советская инвалидка СМЗ С-1Л. Это необычное транспортное средство представляло собой 3-колесный автомобиль-мотоколяску, производством которого занимался Серпуховский мотозавод в период с 1952 по 1956 годы.

Основная критика к этой машине со стороны авторов статьи свелась к ее дизайну, который удостоился сравнения с ванной, а также маломощному двигателю, выдающему всего 4 лошадиные силы. Кроме того, вопросы вызывала слабая рама, из-за которой машину было легко опрокинуть.

Третьим в анти-рейтинге советских машин стала грузопассажирская легковушка повышенной проходимости – «ЛуАЗ-969». Выпуском модели с 1966 года занимался Луцкий автомобильный завод. По словам канадцев, это худший внедорожник из когда-либо созданных. В список его минусов занесли динамику, неудобство управления, а также отсутствие каких-либо систем безопасности.

Четвертая позиция досталась модели Запорожского автозавода и, по совместительству, одному из первых массовых потребительских автомобилей в СССР – ЗАЗ-965. На первых порах автомобиль мог похвастать неплохим качеством, однако в последствии становился все хуже и хуже из-за начала использования более дешевых материалов в своей конструкции.

Кроме того, как отмечают журналисты канадского издания, у «Запорожца» имелись проблемы с перегревом двигателя, а также с динамикой.

Замкнул пятерку худших хэтчбек «ЗАЗ-1102 Таврия». Этот советский автомобиль сумел добиться успеха за океаном благодаря более продвинутому мотору, чем был у его предшественника. Впрочем, на этом плюсы модели заканчиваются. «Таврия» не могла похвастать прочной конструкцией, поскольку большинство материалов были тонкими и дешевыми. То же самое касалось и ее средств безопасности. А высокую популярность «ЗАЗ-1102» авторы заметки связали исключительно с ее доступной ценой.