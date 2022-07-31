В Иране показали китайский седан, который может стать «Москвичом»

Состоявшаяся в июне презентация будущего модельного ряда завода «Москвич» наделала немало шума, поскольку в показанных автомобилях на слайдах оказались обнаружены черты продукции китайской компании JAC (в частности его суббренда Sehol). Позднее официальные источники опровергнули факт заключения соглашения с этим «поднебесным» производителем, отметив, что окончательное решение еще не принято.

Накануне в Иране состоялась премьера новой модели местной автомобильной компании Kerman Motor. Речь идет о седане, представляющим собой перелицованную 4-дверку Sehol A5 Plus. Его производством занимается дочерняя марка JAC по технологиям VW Group.

Для россиян этот дебют может оказаться интересен на фоне слухов о том, что иранские автомобильные компании планируют помогать собирать «Москвичи», а также вступить в другие совместные предприятия с российскими автомобильными заводами, что поможет возродить легендарные бренды «Волга» и «Победа».

Касательно первого вопроса, возможное производство на мощностях «Москвича» китайских моделей JAC (Sehol), но под иранским прикрытием, кажется вполне логичным, учитывая, что «поднебесные» компании стремятся не попасть под вторичные санкции. Вместе с тем, для иранских автопроизводителей никакие ограничения уже не страшны – эта страна уже научилась жить в условиях международной изоляции.

Представленный в Иране автомобиль получил название KMC J7. Его длина составляет 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, а колесная база – 2770 мм. Таким образом, по габаритам он повторяет Sehol A5 Plus, фигурировавший без логотипов на слайдах с презентации «Москвичей».

Под капотом «иранской» модели установлен полуторалитровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 172 лошадиные силы (280 Нм). Связку ему составляет шестискоростная роботизированная трансмиссия.

Не исключено, что машинокомплекты сборки KMC J7 на «Москвиче», но уже под отечественными логотипами, будут отправляться как раз из Ирана. Впрочем, пока это лишь догадки.