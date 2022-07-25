Стали известны подробности о лимитированной партии Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» все еще пытается решить проблему с поставщиками для своего «флагмана» Lada Vesta, которая не позволяет возобновить производство модели. Завод в Ижевске простаивает и ходят слухи, что сборку «Вест» перенесут в Тольятти. Впрочем, совсем недавно стало известно, что компания готовится к отправке к дилерам лимитированной партии Vesta NG (New Generation). О ней выяснились некоторые подробности.

До дилерских центров должны добраться автомобили, выпущенные до остановки предприятия в Ижевске. Речь идет о 800 автомобилях в трех версиях: обычный седан, кросс-седан, универсал и кросс-универсал.

Обновленная Vesta имеет как минимум 600 деталей иностранного производства. В проект было вложено около 7 миллиардов рублей. Точный список комплектаций, которые появятся в распоряжении дилеров, пока нет. Но речь точно идет не об упрощенных моделях, а о полноценных автомобилях с системой кнопки старта двигателя, системой стабилизации, кондиционером и системой ABS.

Ряд вариантов новой «Весты» также будет укомплектован мультимедийной системой нового поколения EnjoyPro, отображающей схему парковки, а некоторые автомобили получат парктроник с камерами заднего вида.

Лимитированную партию новых «Вест» планируют поделить на все дилерские центры Lada в России (их на сегодняшний день насчитывается порядка 300). Таким образом, каждый дилер получит по несколько машин.

Что касается перспектив возобновления производства модели в Тольятти, то они пока носят неопределенный характер. Предполагается, что выпуск Vesta на новой площадке начнется не ранее весны 2023 года, причем речь идет о машинах актуального поколения. И только после этого планируется организация сборки Vesta NG.

Если компании так и не удастся заместить компоненты разорвавших сотрудничество с «АвтоВАЗом» поставщиков, не исключено, что лимитированная версия модели так и останется единственной, которую «вазовцам» удастся продать в ближайшие годы.