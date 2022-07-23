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Полностью новый кроссовер «УАЗ Новатор» показали на неофициальных рендерах

От: Алексей Шмидт
уаз новатор

Слухи о возможном слиянии компаний «УАЗ» и Chery ходят еще с прошлого года, когда Ульяновский автозавод объявил о закрытии всех перспективных проектов из-за финансовых проблем. Эти домыслы частично подогрело появление на конвейере предприятия кроссовера китайской марки Tiggo 8, кузов которого сфотографировали в ходе его тестового прогона по линии. При этом официальных заявлений о том, планируют ли отечественная и «поднебесная» сторона сотрудничество, с тех пор не появлялось. Независимые дизайнеры решили поразмыслить на этот счет, подготовив рендеры возможного будущего совместного кроссовера «УАЗ» и Chery.

По мнению авторов изображений, в основу такой модели может лечь кроссовер Jetour X90, который в зависимости от версии может быть как 5, так и 6- и 7-местным. Его длина составляет 4858 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2850 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов потенциальная новинка «УАЗ» может составить конкуренцию Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.

«УАЗ Новатор» (именно так автомобиль решили окрестить художники портала CenyAvto) будет представлять собой традиционный кроссовер, а не рамный внедорожник. Модели достанется полностью независимая подвеска (спереди McPherson, сзади – многорычажка), а на старте продаж для поддержания невысокой цены вполне возможен отказ от системы полного привода. 

Что касается подкапотного пространства, то там должен расположиться 2-литровый китайский 254-сильный «наддувный» мотор, сочетающийся с 7-скоростным «роботом». 

Разумеется, весь проект является исключительно фантазией его авторов и ни о каком сотрудничестве «УАЗ» и Chery в обозримом будущем речи не идет. Китайский автогигант в нынешних обстоятельствах вряд ли решится в открытую работать с российской компанией, опасаясь вторичных санкций. Что касается самого «УАЗ», то его главной задачей на ближайший год станет выпуск уже имеющихся моделей, но в упрощенном варианте.

«Антикризисный» внедорожник «УАЗ Патриот» и фургон «УАЗ Буханка», лишившиеся системы ABS, должны начать собирать уже в июле. 

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