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«УАЗ» хочет собирать автомобили Chery – что всё это значит?

От: Алексей Шмидт
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На прошлой неделе официальные лица сообщили о том, что компания «УАЗ» (входит в состав Sollers) ведет переговоры с концерном Chery Automobile об организации сборки на мощностях Ульяновского автозавода китайских автомобилей. Причем утверждалось, что сотрудничество двух брендов будет заключаться не только в производстве машин, но и в развитии новых технологий в области электрического транспорта, перспективных модулей и материалов для автомобильной промышленности.

Главной темой конца прошлого года стали проблемы «УАЗа» – предприятие подтвердило, что испытывает финансовые сложности и в текущих условиях неспособно развиваться, отказавшись от всех своих перспективных проектов. Некоторые источники сообщили, что завод готовится к продаже

Вместе с тем, в самом «УАЗе» отмечали, что находятся в поиске стратегического партнера. Сделка с Isuzu сорвалась, поэтому перспективы предприятия казались крайне туманными. 

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Возможное сотрудничество с Chery выглядит как последний шанс Ульяновского автозавода сохранить предприятие, причем появившийся буквально из неоткуда. Впрочем, в Chery в последние несколько лет стабильно заявляли, что собираются организовать собственное производство в России, однако на каком из заводов, не уточняли. 

Напомним, ранее китайский автогигант уже отмечался сотрудничеством с российскими предприятиями.

Некоторое время назад Chery собирала свои автомобили на заводах «ТагАЗ», Derways, «Автотор» (причем с калининградской площадкой компания сотрудничала дважды), а также на «Трансервисе». Совместное предприятие планировалось с последним, однако в итоге до реализации проекта дело так и не дошло. Возможно получится с «УАЗом»?

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Ну если даже будет партнёрствос Черри, не вижу проблем. Уазики никуда не денутся, они всё ещё пользуются спросом, а партнёрство поможет привлечь инвестиции и новые разработки. Удачи заводу.

КОММЕНТАРИИ

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