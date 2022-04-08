«УАЗ» будет собирать кроссоверы Chery: фотофакт

О финансовых проблемах Ульяновского автозавода, вынудивших предприятие свернуть все перспективные программы, стало известно еще в прошлом году. Тогда в качестве одного из вариантов спасения автопроизводителя называлось возможное слияние с китайской компанией Chery.

Переговоры между «УАЗом» и стороной из «Поднебесной» состоялись в феврале, но никаких подробностей о них с тех пор не публиковалось. А теперь одну из моделей Chery заметили на конвейере Ульяновского предприятия.

На опубликованных телеграм-каналом «Автомобиль» снимках запечатлен момент прогона по конвейеру в цеху окраски кроссовера Chery Tiggo 8. Кузов машины загрунтован, но еще не окрашен.

Судя по всему, пока модель проходит серию технологических тестов, являющихся предвестниками возможного старта выпуска автомобилей «Чери» на заводе в Ульяновске.

По неофициальной информации, «УАЗ» планирует начать производство кроссовера Tiggo 8 по технологии полного цикла, включающей в том числе сварку кузовных панелей.

Что касается компании Chery, то сейчас все ее модели, поставляемые на российский рынок, ввозятся к нам уже в готовом виде из КНР.

Нелокализованные кроссоверы Tiggo 8 стоят от 2 миллионов 879 тысяч 900 до 3 миллионов 219 тысяч 900 рублей (версия Pro). Линейка двигателей модели включает в себя полуторалитровый бензиновый мотор на 147 лошадиных сил, 1,6-литровый ДВС мощностью 186 л.с., а также 170-сильный 2-литровый агрегат.