Проект Lada Niva 3 может быть свернут

Компания «АвтоВАЗ» может отказаться от проекта нового поколения внедорожника Lada Niva после разрыва отношений с Renault. Французский автопроизводитель вышел из состава акционеров российского автогиганта, а также продал собственный завод в Москве столичным властям. Предполагалось, что проект Niva 3 будет реализовываться совместно с Renault, однако в нынешних обстоятельствах он находится в «подвешенном» состоянии.

Lada Niva новой генерации «зависла в тумане неизвестности». Именно так характеризует текущее положение дел с проектом будущей «Нивы» паблик «Avtograd News».

Напомним, Niva 3 поколения должна была быть построена на модульной платформе CMF-B, которую Renault планировали использовать для всех новых моделей Lada и собственного суббренда Dacia. Предполагалось, что внедорожник получит два варианта длины: с короткой и удлиненной колесной базами.

На показанных в прошлом году изображениях (фото выше) «Нива-3» имела характерную угловатую внешность с некоторыми ретро-чертами.

Разработка дизайна нового поколения Niva должна была лечь на плечи Renault, тогда как создание системы полного привода хотели отдать целиком в руки инженеров «АвтоВАЗа». Реализовать ее планировалось с помощью электромагнитной муфты или редуктора с двумя бортовыми фрикционными пакетами.

В Renault позиционировали проект Niva 3 не как полноценный внедорожник, а как кроссовер с повышенным уровнем проходимости. В качестве клиренса для модели назывался показатель в 240 мм, а в списке двигателей значились поперечно установленные бензиновые 1,8 и 1,3-литровые моторы мощностью 122 и 150 лошадиных сил. Связку им должна была составить МКПП или вариатор.