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Новый «Москвич» будут собирать по опыту «КамАЗов»

От: Михаил Романченко
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В начале лета в России был возрожден легендарный советский бренд «Москвич». Автомобили под этой маркой планируется выпускать на бывшем заводе компании Renault в Москве, который был выкуплен столичными властями у французов. На первых порах в рамках главного производственного партнера для «Москвича» был заявлен концерн «КамАЗ». Именно к нему в гости прибыли новые руководители московского завода, которым показали, как происходит процесс сборки на предприятии в Набережных Челнах.

Делегация «Москвича» провела на «КамАЗе» два дня, в ходе которых максимально подробно познакомилась с процессом производства партнерской компании. Топ-менеджерам московского завода показали линию обработки головки и блока цилиндров, а также линию сборки новых камазовских моторов P6.

Кроме того, гости «КамАЗа» побывали на линии сварки нового семейства автомобилей «Компас», оценив работу главного сборочного конвейера. 

Подробностей о сотрудничестве «Москвича» и предприятия в Набережных Челнах пока нет. Предполагается, что переговоры о перспективах сотрудничества двух отечественных автозаводов пройдут в рамках этих двух дней.

Также неизвестно, какие именно автомобили собираются выпускать на мощностях столичного завода.

По неофициальной информации, в качестве моделей, которые могут оказаться «Москвичами», рассматриваются автомобили китайской компании JAC, которая связана с «КамАЗом» партнерскими отношениями. Этот «поднебесный» автогигант предоставляет российскому производителю грузовых машин лицензию на кабину грузовиков «Компас». Сроки старта производства автомобилей на «Москвиче» пока официально не обозначены. 

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