Россияне относятся к возрождению «Москвича» скептически

В мае 2022 года стало известно о том, что в России возродят бренд «Москвич». Выпускать такие автомобили будет экс-завод компании Renault в Москве, который французский концерн передал на баланс столицы. Как оказалось, большинство россиян относятся к перезапуску «Москвича» скептически.

Согласно результатам опроса, проведенного изданием «Авто.ру», большинство жителей России не верят в успех возрожденного советского бренда. Из 100 процентов респондентов (опрос включил в себя 1 тысячу 600 участников) 42.6% относятся к идее возобновления выпуска машин под маркой «Москвич» с долей скептицизма. 21,8 процента опрошенных считают, что проект окажется успешным, 18,4% уверены, что ничего путного из него не выйдет, а еще 17,8% предполагают, что затея с возрождением «Москвичей» скорее провалится, нежели «выгорит».

Что касается предпочтений россиян, то почти половина хотела бы видеть «Москвичами» либо автомобили Renault (23,1% опрошенных), либо другие недорогие модели популярных марок (21,9%). Наименьший процент (7,4%) оказался за вариантом с перелицованными китайскими машинами.

Примечательно, но наиболее предпочтительным для возрожденного Московского автомобильного завода считается как раз проект в связке с одним из китайских автопроизводителей, на машинах которых просто произойдет переклейка шильдиков. Среди возможных партнеров «Москвича» ранее называли такие автомобильные марки, как JAC, BYD и FAW.

Самым заинтересованным в сотрудничестве с российским предприятием считается первый бренд, готовый наладить поставку из «Поднебесной» на Московский завод готовых машинокомплектов. Впрочем, пока никаких официальных подробностей о том, кто станет партнером «Москвича», нет.