Автодом на базе «Нивы» сделают серийным: первые подробности

Первые наметки нового проекта известного путешественника Петра Груздева, прославившегося проектом «Карелия», были продемонстрированы еще в прошлом году, однако подробности о нем стали известны только сейчас. На телеканале «САМПО ТВ 360» вышел видеоролик, в котором показали автодом Lada Niva.

Идея создания кемпера, в основе которого будет лежать знаменитый отечественный вездеход Lada, появилась у автора из-за желания путешествовать комфортно, а также иметь возможность попадать даже в самые труднодоступные уголки нашей страны, где нет асфальтовых дорог.

Судя по сюжету, вышедшему на телевидении, внутри автодома на базе «Нивы» Груздев предусмотрел все необходимое для длительных путешествий. Так, к примеру, машине досталось сразу два спальных места – одно на высоте 2400 мм, а второе получается при опускании обеденного столика до высоты 2100 мм.

Примечательно, но автодома проекта «Карелия» (на базе как Largus, так и Niva) уже продаются в Германии, однако российский вариант внедорожного кемпера будет несколько отличаться от европейской модификации.

Речь идет о полностью отечественных комплектующих и биотопливом моторе, который обладает увеличенным запасом хода за счет дополнительного 90-литрового баллона для сжиженного газа.

Перед тем, как отправиться в «серию», автодом на базе «Нивы» пройдет серию испытаний, в том числе и зимних, а также переживет процедуру обязательной сертификации. О том, сколько будет стоить автомобиль, пока остается только догадываться, но за обычную Lada Niva Legend в 3-дверном исполнении сейчас просят от 818 тысяч 900 рублей.