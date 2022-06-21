В России обнаружили склад с новыми грузовиками ЗИЛ-5301 «Бычок» 

Так называемые «капсулы времени» не являются редкостью в России, однако чаще всего речь идет о массовых легковых машинах, хранившихся в частных гаражах. Впрочем, порой журналистам удается обнаружить и новые грузовые автомобили. Так произошло в городе Петровск (Саратовская область), где расположен склад с новыми грузовичками ЗИЛ-5301 «Бычок».

Машины сошли с конвейера в период с 2011 по 2012 года. Причем выпустил их не сам ЗИЛ, а Петровский завод автозапчастей (ПЗАА), входивший в состав предприятия. Все автомобили имеют нулевой пробег и находятся в идеальном состоянии. Более того, у всех есть оригинальный ПТС.

Большинство машин, судя по опубликованным изданием «Русский автомобиль» фотографиям, в базовой комплектации с одинарной кабиной, однако имеются и варианты с 2-рядной 4-дверной кабиной.

Приводит в движение весь парк «капсул времени» одинаковый 4,7-литровый турбодизельный агрегат ММЗ, выдающий 136 лошадиных сил.

Что интересно, любой из грузовичков можно купить. Как отмечается в объявлении, машины никогда не вставали на учет, а их состояние оценивается как отличное.

Оснащение «Бычков» близко к оригинальному, однако в некоторых экземплярах отсутствует бортовая платформа. Цены на машины составляют минимум 2 миллиона 300 тысяч рублей.